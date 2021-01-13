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İŞKUR’dan ÇOSİAD ziyareti

Çorum İŞKUR Müdürü Levent Tuzcu, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ni (ÇOSİAD) ziyaret etti.

Güncel 13.01.2021, 19:35
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İŞKUR’dan ÇOSİAD ziyareti

ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Organize Sanayi Bölge Müdürü Yaşar Şahin’in de hazır bulunduğu ziyarette Tuzcu, “kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik sigortası ve işbaşı eğitim programı” hakkında bilgi verdi.

Ayrıca ziyarette kalifiye eleman yetiştirilmesi, projeler hakkında işverenlerin bilgilendirilmesi ve gerekli adımların atılmasının sağlanması amacıyla İŞKUR ile işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı.

Karşılıklı iyi dileklerde bulunulmasının ardından ziyaret sona erdi. (Haber Merkezi)

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