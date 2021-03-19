İŞKUR’dan akademik çalışmalara maddi destek

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, “akademik çalışma programı” ile lisans öğrencilerine 2500, yüksek lisans öğrencilerine 5000, doktora öğrencilerine 7500 lira teşvik başvurularının başladığı bildirildi.

Söz konusu program ile gençlerin çalışma hayatına katkısı ve istihdam alanına hazırlanacağının belirtildiği açıklamada, “Akademik Çalışma Programına başvurular başladı. Yarınların teminatı gençlerimiz tarafından çalışma hayatı ve istihdam alanında hazırlanacak akademik çalışmaları destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu program ile lisans öğrencilerine 2500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5000 lira, doktora öğrencilerine ise 7500 lira ödeneceği bildirildi. (Haber Merkezi)