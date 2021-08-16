İŞKUR’dan 11 kişilik TYP istihdamı

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Levent Tuzcu, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 11 kişinin 6 süreyle istihdam edileceğini açıkladı.

13 Eylül 2021’de başlayıp 11 Mart 2022 tarihinde sonlandırılacak olan programın konusunun Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yerlerde çevre temizliği faaliyetleri olduğunu belirten Tuzcu, “Katılımcılara program süresince asgari ücret ödenecek olup, finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacaktır” dedi.

Başvuruların 16-20 Ağustos arasında alınacağını ve katılımcıların yönetmeliğe göre geçerli başvurular içerisinden noter kurası yöntemiyle belirleneceğini kaydeden Tuzcu, “Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 20 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar (Cuma günü dahil), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden 20/08/2021 Cuma günü (Saat:24:00’a kadar) iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler àİş arayan à Toplum Yararına ProgramlaràTYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. İŞKUR İl Müdürlüklerinden/Hizmet Merkezlerinden program başvuruları alınmayacaktır.

Ayrıca, on iki ay içerisinde TYP’den toplam 9 aydan az faydalanmış olanlar toplam 9 aya tamamlanacak şekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir.

Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir.

TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır.” (Haber Merkezi)