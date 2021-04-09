İŞKUR yeni hizmet binasına taşınıyor

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşınmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 15 yıldır Cengiztopel Caddesi üzerindeki binasında hizmet vermekte olan İŞKUR İl Müdürlüğü, Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:4 adresindeki yeni yapılan hizmet binasına taşınıyor.

İŞKUR İl Müdürlüğü’nün yeni binasında 12 Nisan Pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. (Haber Merkezi)