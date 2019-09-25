İŞKUR ve HEM’den “Çocuk bakıcılığı” kursu

Toplam 20 kişinin katılacağı ve 380 saat sürecek olan kurs için “İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18-40 yaşında bayan olmak, en az okuryazar olmak, öğrenci olmamak (Yükseköğretim ve Açık öğretim öğrencilerinin başvurusunda engel yoktur), İŞKUR’un kurs, Toplum Yararına Programı (TYP), İşbaşı Eğitim Programı (İEP) programlarından son 6 ay içerisinde faydalanmamış olmak, emekli veya aktif sigortalı olmamak” şartı aranıyor.

Son başvuru tarihi 3 Ekim Perşembe olan kurs için 4 Ekim Cuma günü saat 10.00’da Çorum HEM ve ASO Müdürlüğü’nde kursiyer seçimi yapılacak.

Kursa katılmak isteyenlerin son başvuru tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.