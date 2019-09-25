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İŞKUR ve HEM’den “Çocuk bakıcılığı” kursu

Çorum Halk Eğitim Merkezi ile İŞKUR işbirliğinde “çocuk bakıcısı” kursu açıldı.

İŞKUR ve HEM’den “Çocuk bakıcılığı” kursu

Çorum Halk Eğitim Merkezi ile İŞKUR işbirliğinde “çocuk bakıcısı” kursu açıldı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 23:41
İŞKUR ve HEM’den “Çocuk bakıcılığı” kursu

Toplam 20 kişinin katılacağı ve 380 saat sürecek olan kurs için “İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18-40 yaşında bayan olmak, en az okuryazar olmak, öğrenci olmamak (Yükseköğretim ve Açık öğretim öğrencilerinin başvurusunda engel yoktur), İŞKUR’un kurs, Toplum Yararına Programı (TYP), İşbaşı Eğitim Programı (İEP) programlarından son 6 ay içerisinde faydalanmamış olmak, emekli veya aktif sigortalı olmamak” şartı aranıyor.

Son başvuru tarihi 3 Ekim Perşembe olan kurs için 4 Ekim Cuma günü saat 10.00’da Çorum HEM ve ASO Müdürlüğü’nde kursiyer seçimi yapılacak.

Kursa katılmak isteyenlerin son başvuru tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

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