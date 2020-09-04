İşkur, üniversite öğrencilerine nasıl iş bulacaklarını anlatacak

Üniversite Rektörlüğü ile Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında “İŞKUR Kampüs Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İşbirliği” protokolü imzalandı. İŞKUR’dan, öğrencileri çalışma hayatına hazırlayacak desteğin verilmesini öngören protokol, Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan protokole imza atıldı.

Protokol kapsamında, üniversite bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüslerde, İŞKUR’da görevli İş ve meslek danışmanları aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin, mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan İşbaşı Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden de yararlanmalarını öngören protokole göre, İş ve Meslek Danışmanlarının öğrencilere danışmanlık hizmeti sunmasına ve bireysel görüşme ya da grup görüşmesi yapabilmesine elverişli bir alan “İŞKUR Kampüs” temin edilecek.(Haber Merkezi)