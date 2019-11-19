İşkur engelli ve eski hükümlülerle sözleşme imzalamaya başladı

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Şahan, yaptığı açıklamada; projeleri kabul edilen engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için iş kurma sürecine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendiğini belirterek, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, bakkaliye, hediyelik eşya, ahşap lazer kesim ve kafe-kahvaltılık salonu alanlarındaki projeleri doğrultusunda il müdürlüğü ile sözleşme imzalayan vatandaşlara toplamda 300 bin TL ödeme yapılmasının planlandığını söyledi. Şahan, “Kurulacak işyerlerinin ilimize hayırlı olması temennisiyle kendi işinin patronu olacak vatandaşlarımıza iş hayatlarında başarılar diliyoruz. Hibe desteği alarak kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı Kasım ayı içinde İl Müdürlüğümüze bekliyoruz. Hibe desteği başvurularına yönelik projeler için son evrak teslim tarihi 18 Aralık 2019’dur” dedi. (Haber Merkezi)