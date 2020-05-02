“İŞKUR çalışanlarına yasal koruma getirilmeli”

Cengiz, “Pandemi ile mücadele sürecinde özveri ile görevinin başında bulunan İŞKUR çalışanlarının kısa çalışma ödeneği ile ilgili üzerlerindeki iş yükü hafifletilmeli ve alelacele yapmak zorunda kaldıkları işlerle alakalı yasal koruma getirilmelidir” dedi.

Kısa çalışma ödeneği sayfasının işverene açılmasını ve gerektiğinde girişleri işverenlerin yapmasını isteyen Cengiz, “Kısa çalışma ödeneği sayfası, işverenlerin takibine ve gerektiğinde revize yapabilmelerine imkan verecek hale getirilmelidir. İŞKUR personelinin alelacele yapmak zorunda kaldıkları işlerle alakalı yasal koruma getirilmelidir” dedi. (Haber Merkezi)