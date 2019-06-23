İskilip’te müdürler kurulu toplandı

İskilip ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı sene sonu müdürler kurulu toplantısı İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu başkanlığında yapıldı.

2018-2019 eğitim öğretim dönemi sene sonu müdürler kurulu toplantısında yıl içinde yapılanları yerinde, güzel, yetersiz ve dersler çıkarmalıyız şeklinde kategoriler halinde, bu sene eğitim öğretime yönelik yapılanlar ve gelecek yıl yapılacak olan çalışmalar görüşüldü.

İlçe milli eğitim müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atcıoğlu’nun yanı sıra İskilip İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bilal Erğan, Fatih Okumuş, köy ve merkez okul ve kurum müdürleri katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Atcıoğlu, “2018 2019 eğitim öğretim yılının sorunları az, güzellikleri daha fazla bir yıl diye hatırlayacağız. Birçok başarıya sizler ve öğretmen arkadaşlarla birlikte imza attık. Sosyal etkinlikler ve sportif yarışmalarda Türkiye dereceleri yanında İskilip’te ilkleri yaşatmaya devam ediyorsunuz. Güreşte Türkiye 1., 2. ve 3.’lükler aldık. Akıl oyunlarında Türkiye 2’liği elde ettik. Daha nice il ve bölge dereceleri elde ettiniz. Okullarımızda görsel zevke uygun çalışmalar, oda ve koridor düzenlemeleri, kapı giydirmeleri değerler eğitimi ve dünya tiyatrolar gününde tiyatro gösterisi düzenlememiz başarı öykülerinizden sadece birkaçıdır.

En önemli çalışmalarımızdan biri “Değişim Eğitimle Başlar” projemiz olup bilgi yarışmalarından sportif yarışlara birçok etkinlik planlandı ve gerçekleştirildi. Yüzlerce öğrencimizi ödüllendirdik. Herkesin memnun olduğu çok güzel bir çalışma oldu.

4 adet TÜBİTAK projemizle bölgede yarıştık. TÜBİTAK 4006 bilim şenliği için 11 okulumuzda 400’aşkın projemiz TÜBİTAK tarafından onaylandı. Geçen yıl da 11 okulda bilim şenliği düzenlemiştik. Bu sene de 11 okulumuz aynı başarıya ulaştı. Çorum genelinde bu yıl 63 okul projesinden 11 okul projesi İskilip’ten çıkmış oldu. Okul programları, bayram törenleri ve diğer kutlama programlarında çok daha iyi bir performans yakaladık.

Bu nedenle okul ve kurum müdürleri ile öğretmenlerimize 2018-201 eğitim-öğretim yılında gösterdikleri özverili, gayretli çalışmaları ve başarılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Atcıoğlu; “Arkadaşlar ne kadar güzel işler yaparsak yapalım eğer hata yaparsan akıllarda kalacak hatalarımız olacaktır. Bu nedenle bu tempoya dikkat etmelisiniz. Ayrıca eğitim öğretimde herkesin sonunda soracağı ve bizleri sorumlu tutacağı husus akademik başarıdır. Öğrencilerimiz ÖSS sınavları, LGS, bursluluk sınavları ile milli savunma üniversitesi sınavlarını geride bıraktılar. Bu sene bursluluk sınavlarına katılım oranı iki katına çıktı. Umarım bu sınavlar sonuçlandığında yapacağınız rehberlik ile daha güzel sonuçlar alacağız” dedi.

Yıl boyunca yapılan hatalı işler ve çözüm önerilerinin de görüşüldüğü toplantı İskilip İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bilal Erğan ve Fatih Okumuş’un da yaptıkları konuşmaların ardından okul ve kurum müdürlerinin soru ve taleplerinin alınmasıyla sona erdi. (Haber Merkezi)