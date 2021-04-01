Flaş HaberÇorum’da vaka sayılarında ürküten artış
İskilip’te marangoz atölyesinde yangın
Çorum'un İskilip İlçesi’nde sabah saatlerinde çıkan yağın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Güncel 01.04.2021, 22:21
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Edinilen bilgiye göre dün sabah 06.00 sıralarında İskilip Marangozlar Sitesi’nde M.K.'ya ait işyerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.
Yangına anında müdahale eden İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Büyümeden ve diğer işyerlerine sıçramadan yangın söndürülürken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
(Haber Merkezi)
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