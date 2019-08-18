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İskilip’te “Ali Kınık” coşkusu

İskilipliler, ünlü sanatçı Ali Kınık’ın konseri ile muhteşem bir gece yaşadı.

İskilip’te “Ali Kınık” coşkusu

İskilipliler, ünlü sanatçı Ali Kınık’ın konseri ile muhteşem bir gece yaşadı.

18 Ağustos 2019 Pazar 20:50
İskilip’te “Ali Kınık” coşkusu

Çorum’un İskilip İlçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen “Dolma, Turşu ve Çilek Festivali”ne katılarak hayranlarına bir konser veren Ali Kınık, türkü dolu bir gece yaşattı.

Alana sığmayan, caddeleri doldurup taşıran vatandaşlar, geceye ayrı bir renk kattı.

Ali Kınık’ın türkülerine eşlik eden katılımcılar, zaman zaman da halaylar çekerek coşkularını dışa yansıttı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, festival etkinliklerine katılarak kendilerine unutulmaz bir gün yaşatan Ali Kınık ve ekibine, diğer sanatçılara teşekkür ederek, İskilip halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu vurguladı.

Sülük, sanatçıya günün anısına tablo ve plaket hediye etti.

Öte yandan karakucak güreşlerinde ise dereceye girenler İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir tarafından ödüllendirildi.

(Haber Merkezi)

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