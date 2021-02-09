İskilip’te “Akşemseddin” paneli düzenlenecek
İstanbul’un fethinin 568. yıldönümü nedeniyle 29 Mayıs 2021’de, Fatih Sultan Mehmet’in hocası ve İstanbul’un fethinin manevi mimarı Akşemseddin, bir süre yaşadığı Evlik köyünde Mevlid-i Şerif okutularak anılacak ve adına bir de panel düzenlenecek.
Bolu Çorumlular Derneği Onursal Başkanı Hasan Fikret Kısar, Akşemsettin Paneli’nin 4 yıldır Bolu’da düzenlendiğini belirterek, bu yıl -inanç turizmine katkı amacıyla- İskilip’te, İskilip Belediyesi’nin salon desteğiyle yeni yapılan otağ görünümlü salonda düzenleneceğini bildirdi.
Fikret Kısar, “Akşemseddin Hazretleri’nin yaptırdığı tek ayakta kalan 600 yıllık çivisiz çatma camii, çilehane, 6.oğlu Nurulhüda ve vekili Muslihiddin Attarî’nin mezarı İskilip’te bulunmakta olup, Akşemseddin’in İstanbul’un fethine Evlik’te hazırlandığı bilinmektedir” dedi.
Kısar’ın verdiği bilgiye göre, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi’nin destekleriyle düzenlenen panele AKİMER (Akşemseddin İlimleri Merkezi) Başkanı Doç.Dr. Şaban Karasakal, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi, Akşemseddin üzerine tek doktora yapmış Doç.Dr. Muhammet Ali Yıldız ve Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanı hemşerimiz Ali Kılcı katılacak. Ali Kılcı, Akşemseddin’in İskilip’te yaşadığı mekânları belgelerle anlatılacak.
(Haber Merkezi)