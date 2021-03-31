İskilip'te aç kalan geyikler yola indi

İlçenin yüksek kesimleri, mart ayı sonunda etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen çam ağaçları, seyirlik görüntüler oluşturdu. Bölgede doğal yaşam alanları karla kaplanıp, yiyecek bulmakta zorlanan 3 geyik de yiyecek arayışı için köye indi. Geyikler, seyir halindeki sürücünün kullandığı otomobilin önüne çıktı. Duran araçtaki yolcular, karlı kaplı ormanlık alandan yola çıkan geyikleri, cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Bir süre yolda duran geyikler, girdikleri ormanlık alanda gözden kayboldu.