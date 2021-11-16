İskilip’e TOKİ için talep dosyası iletti

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçeye konut yapımı talebini içeren yazı ve dosya ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı`na (TOKİ) resmi müracaatlarını yaptıklarını duyurdu. Ali Sülük açıklamasında, “Milletvekillerimizin de yardımıyla ilçemize TOKİ kazandıracağımıza inancımız tamdır.. İskilip'e TOKİ yapılması için Belediye`ye ait üç farklı arsanın tapularını Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na sunarak başvuruda bulunduk. İlçemize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini paylaştı.

Diğer yandan konutlar İçin belirlenen alanların da “1-Meydan Mahallesi Arif Bey Ada 244 - Parsel 425. 2- Sakarya Mahallesi Ada 980 - Pardel 1. 3- Bahabey Mahallesi Ada 691 - Ada 1.” olduğu bildirildi.

(Uğur GÖRKEM)

