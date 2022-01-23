İskilip’e millet bahçesi müjdesi!

İskilip’te bulunan 14 mahalle muhtarı, ilçenin ve mahallelerinin sorunlarını Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a aktardılar. Mahalle muhtarlarının özellikle de ilçede sosyal aktivitelerin yapılabileceği, insanların boş zamanlarından vakit geçirebileceği yer konusunda eksiklik bulunduğundan bahsederek millet bahçesi talebini ilettiler.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da muhtarların bu isteğine anında karşılık vermek adına İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü telefonla aradı.

Milletvekili Ceylan, Başkan Sülük’e durumu ileterek, uygun bir yer tespit edilmesini istedi. Milletvekili Ceylan, yer tespitinin ardından da kendisinin özellikle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapımı konusunda maddi destek sağlayabileceğinin sözünü verdi.

Belediye Başkanı Ali Sülük ise, ilçenin önemli ihtiyaçlarından biri olan Millet Bahçesi için eski cezaevinin bulunduğu arazinin çok uygun olduğunu söyleyerek Milletvekili Ceylan’dan tahsisi konusunda Adalet Bakanlığı ile görüşmesini talep etti.

Milletvekili Ceylan, daha sonra ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü telefonla arayarak, İskilip’in talebini iletti.

Tüm Çorumlulara selamlarını ileten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, eski cezaevi arazisinin Millet Bahçesi olarak yapılması konusunda tahsis ile ilgili talimatı hemen vereceğini açıkladı.

Bakan Gül’ün bu sözlerini duyan İskilipli Mahalle Muhtarları kendisini alkışlayarak teşekkürlerini ilettiler.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, her konuda olduğu gibi İskilip’e Millet Bahçesi kazandırılması konusunda gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e teşekkür etti.

İskilipli Mahalle Muhtarları da İskilip’in Millet Bahçesi’ne kavuşacak olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, böylesi önemli bir yatırımı telefonla ilçeye kazandıran Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkürlerini ilettiler.