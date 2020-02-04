İskilip’de eğitim öğretimin 2. dönemi törenle başladı

Okulun açılış programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ve Şube Müdürü Bilal Ergan da katıldı. Öğrencilere 2. dönemle birlikte başarılar dileyen Atcıoğlu, özellikle son sınıf öğrencilerine iyi bir üniversite için çok planlı ve düzenli çalışmak gerektiğini ifade ederek kalan sürenin iyi değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Okul Müdürü Mutlu Sadık Fidan da yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. 2. dönemin önce ülke sonra İskilip ve okul için hayırlı geçmesi temenni edilirken yapılan konuşmaların ardından Eğitim öğretim dönemi İstiklal Marşı’nın okunması ve ders zilinin çalması ile başladı (Haber Merkezi)