İskilip yolu kavşağına atık su hattı döşenecek

Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre düzenlenen açık ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

İskilip yolu kavşağı bölgesinde yağmursuyu ve atık su hattı döşemesi için yapılan yaklaşık maliyeti 5 milyon 232 bin 104 TL olan ihalede Yasin Suiçer – Suphi Ercan iş ortaklığı tarafından 2 milyon 923 bin 500 TL teklif sunuldu. İhalede Kazım Kurt’un teklifi 3 milyon 234 bin 500 TL olurken, Erhan Celiz 3 milyon 396 bin 300 ve Metin Hafriyat ise 3 milyon 880 bin 700 TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

