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İskilip'te 9 ev yandı

ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Yukarıörenseki köyünde bir tandırlıkta çıkarak çevresindeki evlere de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan bölgede çıkan yangında 9 evin yandığı tespit edildi.

İskilip'te 9 ev yandı

ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Yukarıörenseki köyünde bir tandırlıkta çıkarak çevresindeki evlere de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan bölgede çıkan yangında 9 evin yandığı tespit edildi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:05
İskilip'te 9 ev yandı

İlçeye bağlı Yukarıörenseki köyünde Sadık Cücük'e ait tandırlıkta gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgârın da etkisiyle bitişikteki diğer ahşap evlere de sıçradı. Evlerde bulunanlar, kendilerini dışarı attı. Kendi çabaları ile yangını söndüremeyen köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın  güçlükle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan bölgede çıkan yangında 9 evin samanlığın yandığı tespit edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 


(Yusuf ÇINAR)

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