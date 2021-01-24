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İskilip MYO için toplandılar

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında İskilip Meslek Yüksekokulu (MYO) hakkında bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Güncel 24.01.2021, 19:15
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İskilip MYO için toplandılar

Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, İskilip MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Özdemir ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı katıldı. (Haber Merkezi)

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