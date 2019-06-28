“İskilip HEM’e yönelik açıklamalar iyi niyetten mahrum”

İskilip Halk Eğitim Merkezinin 1970 yılında kurulduğu ve 1990 yılında 3423 sayılı MEB’e bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Döner Sermaye faaliyetlerine başladığının ifade edildiği açıklamada 1990 yılından itibaren devam eden döner sermaye iş ve işlemlerinin hiç kesintiye uğramadığı, iddia edildiği üzere kapatılıp tekrar açılmadığı dile getirildi. Merkezinin iş ve işleyişinin, tamamen kanun ve yönetmelik hükümlerine göre düzenlendiği ve faaliyetleri de bu doğrultuda gerçekleştirdiğinin kaydedildiği açıklamada, “Merkezimiz bugüne kadar kendi sınıflaması içerisinde yer alan diğer merkezlere göre örnek teşkil edecek çalışmalara imza atmış ve Çorum için, memleketimiz için katma değer meydana getirmiştir. Eğitim süreci dışında kalmış gençlerimiz, bayanlar ve engelli bireylerin istihdamına yönelik mesleki eğitim ve iş edindirme kursları verilmiş, Çorum bölgesinden sağlanan hammadde ile üretilen ürünler ülkemizin dört bir yanına gönderilerek milli ekonomiye de katkı sağlanmıştır. Sadece 2018/2019 Eğitim Öğretim yılında 215 kurs açılmış, bu kursların 45 tanesi döner sermaye faaliyetleri sayesinde gerçekleştirilmiştir.

Merkezi ve malî denetime de açık olan kurumumuzun tüm hesapları bakanlığımız ve maliye tarafından anlık takip edilmekte olup, yapılan iş ve işlemlerden dolayı şu ana kadar kurum hakkında açılan bir soruşturma veya dava süreci bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, haberde iddia edilen hususlar gerçekleri yansıtmamakta, kurum ve makamlar töhmet altında bırakılmakta, Çorum için çalışan, üreten; ekonomiye ve istihdama katkı sunan Halk Eğitim Merkezimiz yıpratılmaya çalışılmaktadır. İyi niyetten mahrum açıklamanın Çorum’un hayrına ve menfaatine olmadığını beyan ediyor, takdiri saygıdeğer Çorumlulara bırakıyoruz” denildi. (Haber Merkezi)