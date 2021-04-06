“Isınma kontrol altında, trafik kirliliği sürüyor”

Çorum Valiliği, Çorum’da ısınma ve sanayi kaynaklı hava kirliliğinin önemli ölçüde azaltıldığını, buna karşılık motorlu araçlardan kaynaklanan kirliliğin kısmen devam ettiğini bildirdi.

Valilik’ten yapılan açıklamada, Çorum’un hava kirliliği sorununa ilişkin şu bilgiler verildi:

“İlimizde 1990’lı yıllarda çok yoğun ve mevzuatta belirtilen standartların çok üzerinde hava kirliliği yaşanmıştır. 2004 yılında doğalgazın ısınma amaçlı kullanımı, hava kirliliği azaltım çalışmalarına hız kazandırmıştır.

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ BAŞARILI OLDU

5 Mart 2020 tarihli İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile İlimiz Merkez İlçede bulunan ve yakıt olarak kömür kullanan merkezi kalorifer sistemli apartmanlarda, işyerlerinde ve iş merkezlerinde, 2020-2021 ısınma döneminde alternatif temiz yakıt kullanımına (doğalgaz, güneş enerjisi vb.) geçişin zorunlu hale getirilmesi kararı alınmış ve başarılı bir şekilde dönüşüm sağlanmıştır. Özellikle kömür kaynaklı kükürtdioksit (SO2) değeri ortalaması 2019-2020 ısınma döneminde 23 µg/m³ olarak, 2020-2021 ısınma döneminde ise 11 µg/m³ olarak ölçülmüş olup, doğalgaz dönüşümü sayesinde kükürtdioksit parametresinde gözle görülür bir azalma sağlanmıştır.

KÖMÜR KALİTESİ DENETLENİYOR

Ayrıca, ısınmadan kaynaklı kirliliğin önlemesi amacıyla İlimize gelen ithal ve yerli kömürlerden düzenli olarak kömür numuneleri alınarak yetkili laboratuvarlarda analizi yaptırılmakta, mevzuatta belirtilen sınır değerleri sağlamayan kömürlerin sevkiyatı durdurulmakta ve ilgili firmalara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından idari işlem yapılmaktadır.

Bunun dışında, 2020-2024 yılı Çorum İl Temiz Hava Eylem Planı hazırlanarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. İlimizde oluşan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla sanayi kaynaklı ve ısınmadan kaynaklı emisyonların azaltılması amacıyla 2020 yılında tedbirler alınmış ve uygulamaya konulmuştur.

MOTORLU TAŞIT SAYISI VE TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İlimizde motorlu taşıtların sayısının her geçen gün artması beraberinde trafik yoğunluğu yaratmakta ve şehir merkezinde hava kirliliğine sebep olmaktadır. İlimizde diğer hava kirletici parametreler incelendiğinde, ısınma ve sanayi kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması yönünde önemli bir yol kat edilmesine rağmen trafik kaynaklı (motorlu taşıtlardan kaynaklı) hava kirliliğinin etkileri kısmen devam etmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde kurulumu yapılan 350’yi aşkın hava kalitesi istasyonunda hava kirliliği parametreleri anlık olarak ölçülmekte ve ulusal hava kalitesi izleme ağı ile https://hava izleme.gov.tr adresinden online olarak ve tüm illere ait aylık hava kalitesi bültenleri https://ced.csb.gov.tr/hava-kalitesi-haber-bultenleri-i-82299 internet adresinden halkımızla paylaşılmaktadır.

Toplum olarak hem sağlığımızı hem yaşam kalitemizi etkileyen hava kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağımız temiz bir çevrenin de temelini oluşturmaktadır. Konu ile ilgili olarak tüm hemşerilerimizi hava kalitemizin artırılması konusundaki çalışmalara katkı vermeye davet ediyoruz.”

