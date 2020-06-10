“İşinin hakkını vermeyenleri rahatsız edeceğiz”

MİL-SEN Kurucular Kurulu Üyesi Mil-Büro Sen Genel Başkan Vekili Mahmut Uysal, manevi ve ilkeli duruş sergileyerek onurlu bir sendikacılık yapma gayretinde olan konfederasyonun Çorum’da örgütlenen Büro hizmetlerinde Mil-Büro Sen ve eğitim hizmetlerinde Eğitim-Mil Sen den sonra 3. Sendikanın yerel yönetim hizmetlerinde MİL-BELEDİYE SEN’in olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de sendikacılığa farklı bir boyut getiren MİL-SEN’in (Manevi İlkeli Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu) Çorum’da “Yerel Yönetim Hizmetleri” hizmet kolunda örgütlenerek çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Uysal, MİL-BELEDİYE-SEN Çorum İl Temsilcisi olarak Hacı Ahmet Bekdaş’ın atandığını kaydetti.

Mil-Sen olarak sadece kendi üyesinin hakkını savunmak yerine kamu çalışanlarından kim bir haksızlığa maruz kalırsa onun yanında olma erdemliliğini gösterenlerin sendikası olmaya devam ettiğini ifade eden Uysal, “Mil-Sen ailesi olarak bizler, kendimiz ve yakınlarımız aleyhine dahi olsa adaletten şaşmayacak, Hakkın ve haklının yanında olma düsturumuzu ısrarla sürdürerek devam ettireceğiz. Bunları söylem sendikacılığı olarak değil, eylem sendikacılığı yaparak iktidarda kim olursa olsun doğru iş yapıldığında takdir edecek, yanlış iş yapıldığında ise kurulduğu günden bu yana olduğu gibi yine tenkit ve önerilerde bulunmaya devam etmekten çekinmeyecektir. İşinin hakkını vermeyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz.

Çorum’da MİL-SEN teşkilatlanma çalışmalarımız devam etmekte olup bizimle yürümek isteyen kamu çalışanlarını sendikamıza bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)