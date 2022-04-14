Serkan Ek’in sahibi olduğu Esse Reklamcılık, Ulucami civarındaki işyerinde “İşimiz Reklamcılık” sloganıyla açıkhava reklamcılığı hizmetlerini iddialı biçimde sürdürüyor.

Babadan gelen 20 yıllık iş deneyimi ile kendi yerinde hizmet verdiğini belirten Serkan Ek, tabela, digital baskı, laser kesim, UV baskı, cephe kaplama, araç giydirme, promosyon işleri ile Çorumluların hizmetinde olduğunu söyledi.

(Uğur GÖRKEM)

