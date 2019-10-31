Işıltılı caddenin hüsran günleri!

Bir zamanlar esnafın kiralık dükkan bulmakta güçlük çektiği Gazi caddesinde artık, camlarında kiralık yazan birçok dükkanın bulunması ekonomik krizin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Gazi caddesinde dükkân kiralayan işyerlerinin bir kısmının senesini dahi tamamlamadan kapandığı gözlemlenirken, bazı vatandaşlar ise ilk defa Gazi caddesinde bu kadar çok kiralık yazan dükkanın bulunmasına şahitlik ettiklerini ifade ediyorlar.

Kendileriyle görüştüğümüz Gazi caddesindeki işyeri sahipleri, kiraların yüksekliğinin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının kendilerini olumsuz etkilediğini hatırlatarak, “ Eskiden bu caddede kiralık dükkan bulmak çok zordu. Kapısına, camına kiralık yazmadan, mülk sahipleri kiracı bulabiliyordu. Şimdilerde işler tam tersine döndü. Bunun en büyük sebebi kriz yüzünden esnafın iş yapamaz duruma gelmesidir. Vatandaşımızın alım gücü yarı yarıya düştü. Eskiden de dükkan kiraları pahalıydı ama, caddenin hareketli olması nedeniyle iş yapabiliyor, rızkımızı çıkıyorduk. Şimdilerde işyerlerini siftahsız kapatan Gazi caddesi esnafı arkadaşlarımız var” ifadelerini kullandılar.

BANKALAR DA DAYANAMADI

Çorum’un en gözde caddesi olan Gazi caddesini büyük markaların da terk etmesi gözlerden kaçmazken, bu caddeye şube açan bankaların da şubelerini kapattıkları görülüyor.

Esnaf, bankalar dahi kriz nedeniyle dükkân kiralarını ödemekte zorlanırken kendilerinin bu duruma daha ne kadar ve nasıl dayanabileceklerini bilemediklerini, gelecekten umutsuz olduklarını söyleyip şöyle konuşuyor:

“DEHŞET BİR EKONOMİK KRİZ VAR”

“Şu anda ülkemizde dehşet bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizi bizler iliklerimize kadar yaşıyoruz. Bunu kimse inkâr edemez. Kriz psikolojik falan değil, gayet doğal ve gerçek.

Kriz yok diyenler gelsinler bir gün sabahtan akşama kadar işyerlerimizde otursunlar. Kendilerine krizin ağababasını gösterelim.”

“KRİZ ESNAFI HİLEYE İTİYOR”

Gazi caddesinde bulunan bir cafe sahibi, gıdada hile iddialarına değinerek, bunun da kiraların yüksek, iş hacminin düşük oluşuna bağlanabileceğini vurguladı.

İddiaların doğruluğunu bilemediğini ifade eden işyeri sahibi, “Eğer böyle bir hata olmuşsa, çaresizliktendir diye düşünüyorum. Et çok pahalı…Esnaf fiyat artırsa müşteri kaybedecek…Kırmızı ete kanatlı eti karıştırılmışsa eğer, sebebi ekonomik krizdir” diye konuştu.

(Elvan Yılmaz)