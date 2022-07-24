Işık hüzmesi şaşırtıyor

Sungurlu'da gökyüzünde görülen 50 metreden daha uzun olduğu tahmin edilen ışıklı ve hareketli hüzme dikkat çekti.

Mecitözü’nün Elvançelebi Köyünde bulunan Erkan Yücel adlı vatandaş, misafirlerini yolcu etmek için bahçeye çıktıklarında gökyüzünün zifiri karanlığında 50 metreden daha uzun olduğunu tahmin ettiği tren şeklinde ışık hüzmesi gördüklerini ve çok şaşırdıklarını söyledi.

STARLİNK UYDULARI

Yücel, fotoğrafını çektiği görseli sosyal medyada paylaştıktan sonra İstanbul’da da benzer görüntülere şahit olanların kendisini aradıklarını, noktalar şeklinde sıralanan söz konusu hüzmenin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğunun aktarıldığını ifade etti.

SIKÇA GÖRÜLÜYOR

Öte yandan gökyüzünde sıralı noktalar şeklindeki ışık hüzmesinin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu belirtildi. Bu akşam Çorum’da da görülen uydular fotoğraflara da yansıdı. Uydu takımları, Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edildi. Bu proje kapsamında da binden fazla Starlink uydusu uzaya salındı. Bu uydular Türkiye'den de sık sık görülüyor.

(Haber Merkezi)

