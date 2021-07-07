İşçiye ek ödeme tarihleri belli oldu

6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz 2021’de, diğer yarısı ise 17 Aralık 2021’de ödenecek.

(AA)

