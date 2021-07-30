İşçiye asgari ücret desteği

Yeni ekonomi paketi Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile açıklandı. 1.4 milyon işletmeyi ilgilendiren asgari ücretliye desteğin önü açıldı. Ayrıca konuşulan konular arasında karşılıksız çek meselesi de vardı. Buna göre karşılıksız çekten mahkum olanlar için yeni fırsatlar devreye girdi.

İŞÇİYE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

İstihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016-2020 arasında uygulanan asgari ücret desteğinin bu yılda devam etmesine karar verildi. 1.4 milyon işletme bu asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN HANGİ SEKTÖRLER YARARLANABİLECEK

Ekonomi paketinde asgari ücret desteğinden tüm işletmeler yararlanabilecek. Sektör ayrımı yapılmayacak, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İÇİN BAŞVURUYA GEREK VAR MI?

Asgari ücret desteğinden faydalanmak isteyen işverenlerin, işçiler için herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor. Sigortalı oldukları için destek otomatik olarak sağlanacak.

Asgari ücret desteği ile 1.4 milyon işletmeye 6.2 milyar lira destek verilecek. Destekten 9.3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülürken, tüm işyerlerini kapsayacak.

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNDAN MAHKUM OLANLARA BÜYÜK FIRSAT

30 Nisan 2021 tarihine kadar karşılıksız çek suçlarından mahkum olanların cezalarının infazı durdurulabilecek. Ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022'ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödenmesi halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınacak. Ödemeye sadık kalındığı sürece infaz duracak.

Bu hüküm, 30 Nisan 2021'e kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.

PERSONELE AYLIKLARININ 24 KATI ÖDÜL

Gümrük personelinden; devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 2 katından 5 katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 6 katından 24 katına kadar ödüllendirilebilecek.

(Haber Merkezi)

