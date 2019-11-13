İşçinin taşıma bandına sıkışan bacağı kırıldı

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Kadıkırı Köyü yakınlarında bir işyerinde çalışan İ.T (38) işçinin taşıma bandına sıkışan bacağı kırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanan işçi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan Çorum merkeze bağlı Küçükdüvenci Köyü'nde ise diz kapağını hızara kaptıran kişi yaralandı. Önceki gün yaşanan olayda köyde ikamet eden S.Ü (39) isimli şahıs bahçesinde hızar makinesi ile odun kestiği sırada hızar makinesine sağ dizini kestirdi. Şahıs Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. İki kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)