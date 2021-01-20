“İşçinin hakkını vermeyen patron asla iflah olmaz”

Örgütlü toplum savunucusu DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile telefonla görüştüğünü belirten İsmail Küçükkaya, ÇORUM HABER’in “İşçinin uzun yürüyüşü” başlıklı haberini okuyarak, pandemi sürecindeki işçi çıkarma yasağına rağmen kışın ortasında işlerine son verilen işçilerin çok zor durumda olduklarını anlattı.

Küçükkaya, “Kendinizi işçilerin yerine koyun. Empati kurmak işte budur. Üstelik, işçinin hakkını vermeyen patronun iflah olduğu görülmemiştir” dedi.

(Haber Merkezi)