“İşçinin de köylünün de yaşadığı sorunlar ortak”

Türkiye Üretici Köylü Sendikası (Tüm Köy Sen) Genel Başkanı Sadık Turan ve beraberindeki çiftçiler, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrika önünde bekleyişlerini sürdüren işçileri ziyaret etti.

Üretici köylüler işçiler tarafından “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganıyla karşılanırken, işçilere hitaben bir konuşma yapan Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, “Sendikalaşmak bir haktır, sendikal mücadele bir haktır edasıyla alnınızın terini istiyorsunuz. Bizler de üretici köylüler olarak arpa-buğday üretiyoruz. Elimizin nasırı ortak, alnımızdaki ter ortak. Ama bizi yönetenler, ne sizlere ne bizlere emeğimizin karşılığını vermiyorlar. Vermek de istemeyeceklerdir. Çünkü onlar bizleri sömürdükleri sürece zengin oluyorlar. Sizlerin ve bizlerin alınteri sayesinde onlar zenginleşiyor, bizler fakirleşiyoruz” dedi.

Asgari ücretin 2825 lira 90 kuruş olarak ilan edildiğini anlatan Turan, “Bu açıklanan ücret devletin kendi açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırının da altında. Yani bizlere normal bir yaşam hakkını yok sayıyorlar. Bizlere bunları reva görüyorlar” ifadelerini kullandı.

“KÖYLÜLER DE SESİNİ DUYURMAK İSTİYOR”

Amasya köylüleri başta olmak üzere Tarım Kredi mağduru birçok çiftçinin bulunduğunu söyleyen Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, “Bizler Ankara’ya gittik, bizi Ankara’ya sokmadılar. TBMM’nin kuruluşunda harcı olan, emekçilerin harcı olan Meclis’e Türk çiftçisini sokmadılar. Bizler de çiftçiler olarak eylemlerimize devam ediyoruz. Kayseri’de, Malatya’da sesimizi duyurduk. Geçen Cuma Düzce’deydik. Ayın 7’sinde Ankara’da buluşmamız var. Sorunlarımız ortak. İşçinin sorunu köylünün sorunu, köylünün sorunu işçinin sorunudur. Birçoğunuzun köyde çalışan yakınları vardır. Bu nedenle aramızda hiçbir yapay ayrımlara yer vermeyeceğiz. Siyasi görüşümüz, inancımız, ırkımız ne olursa olsun hepimizin elinin nasırı, alnımızın teri ortaktır. Bu bağlamda zafer hep direnen emekçinin olacaktır. Sizin zaferiniz bizim zaferimiz olacaktır. Birleşe birleşe kazanacağız” şeklinde konuştu.

Birleşik Metal-İş Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan da direnişlerinin kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, süreçle ilgili Tüm Köy-Sen Genel Başkanı Turan’a bilgi verdi. (Haber Merkezi)