“İşçilerin alın terinin peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz”

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası Temsilcisi Ergül Öztürk, işçilerin sendikal mücadelesinin önünü kesmek için yapılmak istenen yasal düzenlemelere karşı 15-16 Haziran 1970 tarihlerinde gerçekleştirilen büyük işçi eylemlerinin 50. yılını coşkuyla selamladıklarını ifade ederek, “Şanlı direniş 50. yılında yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Öztürk, işçi sınıfının, tarihinden gelen mücadele deneyimi ile otoriter, baskıcı ve yasakçı düzene geçit vermediğini ve vermeyeceğini vurguladı.

Öztürk, kovid-19 virüsünün yarattığı belirsizlik ortamında işçilerin kıdem tazminatının tasfiye edilerek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında fona devredilme girişimlerinin son günlerde giderek hız kazandığını söyledi. Yapılacak düzenleme ile oluşturulacak fonun, işsizlik sigortası fonuna benzer bir zemine dönüştürülmek istendiğini kaydeden Öztürk, “Kısacası; işçilerin alın terinden elde edilecek yeni kaynaklar, sermaye sahiplerine peşkeş çekilmek istenmektedir” dedi.

“İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Yaşasın iş-ekmek-özgürlük mücadelemiz” sloganlarıyla sona eren basın açıklamasına Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin başkan ve temsilcilerinin yanı sıra KESK ve DİSK’e bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri katıldı. (Haber Merkezi)