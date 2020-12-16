İşçilere Türk-İş’ten destek

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenen ve işyeri önündeki bekleyişlerini devam ettiren metal işçilerine bir destek de Türk-İş Konfederasyonu’ndan geldi.

Türk-İş’e bağlı Şeker-İş Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman, Belediye-İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, Selüloz-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı İbrahim Karaman ve Yol–İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı İbrahim Uzun, işyeri önünde kurdukları çakırda bekleyişlerini sürdüren işçileri ziyaret ederek, desteklerini ilettiler.

Türk-İş İl Temsilcisi ve Şeker-İş Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman, sendika olarak işçi kardeşlerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Türk-İş’e bağlı sendikalar olarak sizlerin bu haklı direnişini destekliyoruz. Yanınızdayız. Bu haklı davanızda elimizden geldiği kadarıyla yanınızda olmaya çalışacağız. Gönül desteğimiz sizinle olacaktır. Tabi ki konfederasyonlarımız farklı olabilir ama bizler bunu bir emek mücadelesi bir dayanışma olarak görüyoruz. İşverenler olmadan işçiler tabi ki olamaz. Öte yandan işçi olmadan da işveren olmaz. Biz olayı bir çarkın dişlileri olarak görüyoruz” dedi.

“İŞÇİLER, BİR GÜNDE Mİ DİSİPLİNSİZLİK YAPMIŞ?”

İşverenin açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını anlatan Kahraman, “İşveren, iş disiplini olmadığını belirtiyor. Çıkarılan işçi sayısı bugün sayı 90’a dayanmış. Bu insanların içinde 8-10 yıl çalışanlar var, hiç birisi uyarı ve disiplin cezası almamış. Hepsi birden mi yüz kızartıcı suç işlemiş. Ben bu açıklamayı ve davranışı yakıştıramıyorum. 90 kişi bu iş disiplinine uymamayı bir gündemi yapmış? Karşısındaki insanları anlamaz mı sanıyorlar? Bu sözler hoş sözler değil. Şunu anlarız, biz işyerimizde sendikalı işçi istemiyoruz derlerse. Ama tüm çalışanları suçlamak ahlaki değildir, inandırıcı değildir” dedi.

Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen ise tüm dünyayı saran pandemi döneminde hem de işçi çıkarma yasağının oldu bir dönemde anayasal hakkı olan sendikaya üye oldu diye böyle bir dönemde 90 işçinin iş akitlerinin fesih edilmesi asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Şen, “Arkadaşlarımızın göstermiş oldukları onurlu mücadelelerini tebrik ediyor ve bizler sonuna kadar bu arkadaşlarımızın yanında olarak haklı ve onurlu mücadelelerini kutluyoruz. Zafer mutlaka inanan ve direnen emekçinin olacaktır” dedi. (Haber Merkezi)