İşçilere destek ziyaretleri

Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye 88 işçinin Ekmekçioğlu Metal önündeki bekleyişi devam ederken, sendika ve siyasi partilerden de işçilere destek ziyaretleri yapılıyor.

SELÜLÜZ-İŞ’TEN DESTEK

Türk-İş’e bağlı Selüloz İş Sendikası’nın örgütlü bulunduğu Olmuksan Kağıt işçileri, “Birleşen işçiler asla yenilmez”, “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla karşılandı. Selüloz İş Temsilcisi İbrahim Karaman, işçilerin haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını söyledi.

KESK ZİYARET ETTİ

KESK Çorum Şubeler Platformu da işçileri ziyaret ederek eylemlerine destek verdi. KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, “Bilinmelidir ki; direnen işçiler yalnız değildir. Hak gaspına uğrayan işçi kardeşlerimizin mücadelelerine sonuna kadar destek olacağız” dedi.

EMEP’TEN ERZAK YARDIMI

İşçilere bir destek de Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü’nden geldi. “Ekmekçioğlu işçisi yalnız değildir. Yaşasın iş-ekmek-özgürlük mücadelemiz” yazılı pankart ile işçilerin bulunduğu yere gelen EMEP’liler, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganıyla karşılandı.

Emek Partililer, yanlarında getirdikleri gıda maddelerini ve diğer yiyecek erzaklarını, işçilere verdiler. (Haber Merkezi)