İşçilere çay ikramı

Çorum son geçtiğimiz hafta içerisinde son 20 yılın en yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Karın şehre düştüğü ilk dakikalardan itibaren teyakkuza geçen Çorum Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını gece-gündüz demeden aralıksız sürdürdü.

Yoğun olarak kullanılan ana caddelerden çalışmalara başlayan ekipler, öncelik arz eden bölgeleri temizledikten sonra ara sokaklarda da çalışmalarını sürdürüyor. Park halindeki araçlar nedeniyle iş makinesi ve greyderlerin giremediği ara sokaklarda küreklerle kar kürüyen işçiler, cadde cadde, sokak sokak temizliğe devam ediyor. Eksi 10 dereceyi bulunan soğuk hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan işçiler Başkan Aşgın’ın çay ikramı ile ısındı. (Haber Merkezi)

