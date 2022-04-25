İşçilere 1 Mayıs çağrısı

Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün ve partililerin hazır bulunduğu bildiri dağıtımında, 1 Mayıs Pazar günü Pirbaba Parkı’nda saat 13.00’de başlayacak olan mitinge tüm işçiler davet edildi.

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın yaklaştığının belirtildiği bildiride, “Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz; zamlar, hayat pahalılığı, raflardaki fahiş fiyatlar nefesimizi kesiyor. Asgari ücret, güneş görmüş kar gibi zamlar karşısında eridi. Zamların ardı arkası kesilmiyor. Hayat pahalı, emek ucuz, geçinemiyoruz. Krizin ve salgının faturası kabarırken, şimdi de Rusya-Ukrayna savaşının faturası bizlere kesiliyor. Ekmek, yağ, şeker, un gibi en temel tüketim ürünlerine ulaşmak bile mümkün olmuyor. Alışveriş yaparken kılı kırk yarmak zorundayız. Mutfakta tencere boş kaynıyor. İktidarda olanlar biraz daha sabır diyor. Bize sabredin diyenler, deveyi hamuduyla götürüyorlar” denildi.

“BÖYLE YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Ülke nüfusunun yüzde 80’inin milli gelirden aldığı payın yüzde 20, geri kalan yüzde 20’lik oluşturulan kaymak tabakanınsa gelirin yüzde 80’ini aldığı belirtilen bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi:

Bizler işçiler olarak bu gidişata dur demek için 1 Mayıs’ta gücümüzü gösterebiliriz. Hak ettiğimiz ücreti, insanca çalışma koşullarını ancak birlik olduğumuzda kazanabiliriz.

İnsanca çalışma, insanca yaşama koşulları, daha iyi bir ücret için, sendikalaşma hakkı için, zamların geri alınması ve asgari ücretin yükseltilmesi için 1 Mayıs’ta alanlarda birleşerek taleplerimizi haykıralım.

Öyleyse sömürüye, zamlara ve yoksulluğa karşı haydi 1 Mayıs’ta alanlara.” (Haber Merkezi)

