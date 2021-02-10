İşçiler işverenin evine yürümek istedi, polis izin vermedi

Polis müdürü eylem için gelen işçilere, “Haklıyken haksız duruma düşmeyin, şu an olduğunuz yer yanlış. Eyleminizi sürdürürseniz müdahale etmek zorunda kalacağız. Buradan ayrılın. Yaptığınız şey hukuki değil. Mahkemesi var, müfettişi var, hakkınızı aramanın yasal zeminleri var. Lütfen araçlarınıza binin, uygun bir yere gidin biz de sizin güvenliğinizi sağlayalım” diyerek uyardı.



Bir işçi temsilcisi ise polis müdürünün uyarılarına karşılık vererek şunları söyledi: “Biz devletin polisiyle askeriyle karşı karşıya gelecek kadar hain değiliz. Biz Rüstem Ekmekçioğlu’nun zulmüne karşıyız. Bu insanların cebinde 10 lira para yok. Bu ülkenin vatandaşıyız, hakkımızı arıyoruz. Bu insanların hepsi Rüstem Ekmekçioğlu’na para kazandırdı. Milyonlarca liranın sahibi olmasının sebebi bu insanların emeği. Biz vatan haini miyiz, neden devletle karşı karşıya gelelim, genel merkezimiz İstanbul’da basın açıklaması yapana kadar biz de buradan ayrılmayacağız. Tek suçumuz ekmeğimizin peşinde olmamız, başka bir derdimiz yok.” dedi. Daha sonra işçiler araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.