“İşçiler başımızın tacı”

Emeğin üretime, üretimin toplumsal faydaya dönüşmesini sağlayan, gerek fiziksel gerekse zihinsel çabasıyla katma değer yaratan tüm çalışanların bayramını kutlayan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

“Üreten, büyüyen bir Türkiye’nin temel taşı olan tarladaki çifti, fabrikadaki işçi, zihinsel çabalarıyla teknoloji merkezlerindeki bilim insanları, özverileri ve insan sevgileriyle gecelerini gündüzlerine katan sağlık çalışanları başta olmak üzere adı, ünvanı farklı olsa da emeğini esirgemeyen tüm çalışanlara ne kadar teşekkür etsek azdır” diyen Yıldırım, Oğuzlar Belediyesi olarak her daim işçinin emeğinin değerini bilip, o doğrultuda işçi dostu bir belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeyi düstur edindiklerini kaydetti.

“İşçinin alnının teri kurumadan emeğinin karşılığını verin” diyen bir peygamberin ümmeti olarak O’nun yolundan giderek işçilerin emeklerini her daim baş tacı yaptıklarını söyleyen Yıldırım, “Bu doğrultuda göreve gelir gelmez işçilerin ödenmemiş ikramiyelerini ödedik, her bayram öncesi onlarla Altın Koz Sosyal Tesislerimizde biraraya gelip bayram öncesi ikramiye ödedik. Koroavirüs salgını tedbirleri dolayısıyla bu sene 1 Mayıs’ta biraraya gelememenin burukluğunu yaşıyor olsak da sağlıklı günlerde bir araya gelecek olmanın özlemi ve heyecanı ile bugünleri geçiriyoruz. Tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)