“İşçi ve emekçiler markete girmeye korkar hale geldi”

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen açıklamaya Emek Partisi üyelerinin yanı sıra Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri de destek verdi.

Açıklamayı okuyan EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, içinden geçtiğimiz bu dönemde işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, üretici köylüler ve küçük esnafın açlık ve yoksullukla mücadele eder hale geldiğini belirterek, “Pandemiyi de bahane ederek ‘Ya çalışarak, ya da açlıktan öleceksiniz’ girdabına sürüklenmişlerdir” dedi.

Açık sınırının 2 bin 748 lira, yoksulluk sınırın 8 bin 750 lira olduğu koşullarda milyonlarca işçi ve emekçinin açlık sınırında yaşam mücadelesi verdiğini kaydeden Gökmen, Türkiye’de son 17 yılda 50 bin 378 kişinin intihar ettiğini anımsatarak, “Yani günde ortalama 8 kişi açlık, yoksulluk ve işsizlikten intihar ederek hayatına son veriyor” dedi.

“ASGARİ ÜCRET BUHAR OLDU”

Asgari ücrete yapılan zamların buhar olduğunu, elektrikten doğalgaza tüm temel tüketim maddelerine zam yağmurunun sağanak halde devam ettiğini belirten Gökmen, “Yağ yüzde 74 zamlandı. Ayçiçek yağı altın ile kıyaslanıyor. Süt ürünlerine ise ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Bebekler, çocuklar, yaşlılar, hastalar sütü peyniri daha az tüketiyor. Yoksul evler ete, kıymaya hasret kaldı.

AKP iktidarı zenginlerin ayağına kırmızı halı serdi. Yeni yıldan bu yana doğrudan ya da dolaylı vergilerle yoksulun sırtına daha çok yük bindirildi. En büyük şirketlerin 230 milyar liralık vergi borcu bir kalemde silindi. Sendikaların ‘askeri ücret vergiden muaf olsun’ talebi yok sayıldı. Yap-İşlet-Devlet projesi kapsamında yer alan köprülere, tünellere, otoyol geçişlerine, şehir hastanelerine, hava limanlarına, araç geçiş garantili hasta garantili yolcu taşıma garantileri ile şirketler karlarına kar katarak doğmamış bebekleri borçlandırıyorlar. Bu anlaşmaların hepsinden AKP sorumludur” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLERİN KURTULUŞU SOSYALİZMDE”

Dünyanın en zengin 500 insanının servetinin 2020’de 1.8 trilyon dolar artışla toplam 7.6 trilyon dolara ulaştığını dile getiren EMEP İl Başkanı Gökmen, “Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam 8 milyarderin servetinin dünya nüfusunun yaklaşık yarısının varlığına eşit olduğunu açıkladı. Kapitalizmin insanlığı açlığa, yoksulluğa, işsizliğe sürüklediğini çözümün ise dünya işçi ve emekçilerinin sosyalizm ile kurtulabileceğini göstermektedir” şeklinde konuştu.

“SALGINA VE SÖMÜRÜYE KARŞI BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA”

AKP döneminde palazlanan ve halk arasında “beşli çete” diye anılan sermaye guruplarının bu dönemde servetlerine servet kattığını kaydeden Gökmen, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Hükümet, uyguladığı ekonomik politikaların üstünü örtmek için zamlar konusunda esnafı, aracıyı hedef gösteriyor. Oysa gıda fiyatlarının tavan yapmasını nedeni tarımın hepten dışa bağımlı hale getirilmesi, üreticilerin tekellere ezdirilmesidir. Kriz ve salgınla mücadele adına kaynaklar bir avuç sermayederlere aktarıldı. Merkez bankasındaki 128 milyar dolar paranın nereye gittiği belli değil. Sorumlular bunların hesabını vermelidirler. Gelinen yerde bıçak kemiğe dayanmıştır. İşçilerin emekçilerin fedakarlık yapacak takati kalmamıştır.

Bunun için, zam yağmuru durdurulmalı, yapılan zamlar geri çekilmelidir.

İşçi ücretleri yükseltilmeli insanca yaşayacak seviyeye çıkartılmalıdır.

Asgari ücret vergiden muaf tutulmalı. Pandemi nedeni ile işçilere emekçilere ekonomik, sosyal koruma sağlanmalıdır. Zenginlere servet vergisi konmalıdır.

Yoksulların elektrik, su, doğalgaz, iletişim giderleri devletçe karşılanmalıdır.

İşten atmalar, ücretsiz izinler, kısa çalışma ödeneklerine son verilmeli.

Emek partisi olarak işçileri, emekçileri, sendikaları, emek ve demokrasi güçlerini ve bütün halkımızı haklarına sahip çıkmaya, birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz. Salgına ve sömürüye karşı birlik mücadele dayanışma.”

Konuşmasının devamında direnişleri devam eden Birleşik Metal-İş Üyesi Ekmekçioğlu işçilerinden de bahseden Gökmen, metal işçilerinin haklı direnişini parti olarak sonuna kadar desteklediklerini bildirdi. (Haber Merkezi)