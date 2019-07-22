“İşçi, memur, esnaf can çekişiyor”

Esnafın, memurun, işçinin can çekiştiğini kaydeden Yıldız, “Saray severler bunları görmekten kaçıyorlar. Halkımıza öyle güzel hipnoz yaptılar ki 17 yıllık derin bir uykuya daldılar. Renkli renkli kahveciler adı altında AVM’lerle insanların gözlerini boyayıp Avrupai bir görünüm sağlayıp uyutuyorlar” dedi.

Ülke genelinde son günlerde 250 tane işyerinin kapandığını ve bunların çoğunun da Çorum’da oyduğunu belirten Yıldız, açıklamasında şunları bildirdi:

“Çorum’u dış ülkelerde temsil eden müteşebbis ruhlu sanayiciydi ama ruhunuz duymadı, çünkü hipnoz etkisinden çıkamadınız. 17 yıl boyunca 4 vekil gönderdik Çorum’dan ama kente yatırım konusunda hiçbir faydaları olmadı. Yol şantiyeleri kapandı, inşaat durdu, esnaf borç batağında ama yandaş programlarda her şey güllük gülistanlık gösteriliyor.

Şeker Fabrikası satıldı, Çimento Fabrikası kapandı. Her gün bir yerler satıp günü kurtarmak için uğraşan bir belediyemiz var Çorum ‘Anadolu kaplanları’ unvanı ile sanayi hamleleri yapardı ama şuan Çorum Anadolu kedileri gibi sessiz, korkak yatırım, üretim yapamaz oldu.” (Haber Merkezi)