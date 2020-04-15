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“İşçi çıkarmadığımız gibi yeni bir yatırım yapıyoruz”

Kalaycıoğlu Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kalaycı, 2.592 kavanoz turşu bağışını Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a teslim ederken, , “Gıda Bankası çok önemli bir misyonu üstleniyor. Ramazan ayı öncesi bizim de bu süreçte bir katkımız olsun istedik” dedi.

“İşçi çıkarmadığımız gibi yeni bir yatırım yapıyoruz”

Kalaycıoğlu Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kalaycı, 2.592 kavanoz turşu bağışını Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a teslim ederken, , “Gıda Bankası çok önemli bir misyonu üstleniyor. Ramazan ayı öncesi bizim de bu süreçte bir katkımız olsun istedik” dedi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 01:26
“İşçi çıkarmadığımız gibi yeni bir yatırım yapıyoruz”

Pandemi sürecinde işçi çıkarmadıkları gibi 5 milyon liralık yeni bir yatırım yapmakta olduklarını anlatan Kalaycı, yardımları sürekli hale getireceklerinin de belirtip tüm işadamlarını Gıda Bankası aracılığı ile muhtaç ailelere yardıma çağırdı.

Çorum Belediyesi Gıda Bankası yapılan ayni yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın açıklaması sonrası Çorum’un ve Türkiye’nin önde gelen turşu markalarından Yakamoz Turşu, 2592 kavanoz turşuyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gıda Bankasına bağışladı. Kalaycıoğlu Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kalaycı, yardımları Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a teslim etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde devletin ve milletin yanında olduklarını belirten Onur Kalaycı, ekonomisi zor durumda olan ailelere Çorum Belediyesi Gıda Bankası aracılığıyla yardım yapmaya karar verdiklerini söyledi. Çorum Belediyesi Gıda Bankası aracılığıyla 7 binden fazla aileye yardım yapıldığını bildiğini ifade eden Onur Kalaycı, “Gıda Bankası çok önemli bir misyonu üstleniyor. Ramazan ayı öncesi bizim de bu süreçte bir katkımız olsun istedik ve 2592 kavanoz turşuyu Belediyemiz Gıda Bankasına teslim ettik" dedi. Kalaycı, yardımları sürekli hale getireceklerinin altını çizdi ve işadamlarına Gıda Bankası aracılığıyla dar gelirli ailelere yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da Onur Kalaycı’ya örnek davranışı nedeniyle teşekkür etti.

Öte yandan, Çorum’da üretilen turşuların %55’ini 35 ülkeye ihraç ettiklerini de vurgulayan Kalaycı, “Yakamoz Turşu olarak koronavirüs salgınından dolayı fabrikamızdan işçi çıkarmadık. Aksine 5 milyon liralık ek fabrika binası ve makine hattı yatırımına başladık. Ağustos ayında bitecek yatırımımızla şehrimiz halkına ek istihdam kapısı açacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 15.04.2020 18:59
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