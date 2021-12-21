İsbir’den YEDAŞ’a hayırlı olsun ziyareti

Başkan İsbir yeni göreve başlayan YEDAŞ Bölge Müdürü Tanrıverdi’yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yapılan görüşmede Ortaköy ilçesinin talep ve sıkıntılarını dile getiren Taner İsbir, Ortaköy Seyirtepe dinlenme alanı için yapılacak aydınlatma projesi ile ilgili de taleplerini iletti.

Başkan Taner İsbir, “YEDAŞ Bölge Müdürü Bahadır Tanrıverdi’ye ilçemizde gerçekleştirilecek olan projelere vermiş olduğu destekten dolayı kendisine teşekkür ediyor ve görevinde başarılar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

