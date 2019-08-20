Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96032
ALTIN
277.920
DOLAR
5.7348
STERLİN
6.9783
EURO
6.3654

“İşbaşı eğitim protokolleri” imzalanmaya devam ediliyor

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından istihdamın artırılması kapsamında işverenlerle “işbaşı eğitim protokolleri” imzalanmaya devam ediliyor. İşbaşı eğitim programları sayesinde kişiler iş başında öğrenerek tecrübe ve iş disiplini kazandırılmaları hedefleniyor.

“İşbaşı eğitim protokolleri” imzalanmaya devam ediliyor

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından istihdamın artırılması kapsamında işverenlerle “işbaşı eğitim protokolleri” imzalanmaya devam ediliyor. İşbaşı eğitim programları sayesinde kişiler iş başında öğrenerek tecrübe ve iş disiplini kazandırılmaları hedefleniyor.

20 Ağustos 2019 Salı 23:55
“İşbaşı eğitim protokolleri” imzalanmaya devam ediliyor

İşverenler tarafından eleman istihdamında iş becerisinin yanında artık iş tecrübesinin de ön planda olması işbaşı eğitim programlarının önemini ortaya koyuyor.

Hayata geçirilen protokoller hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü Ali Şahan, “İşsizlikle mücadelede uygulanan aktif işgücü programları hem iş arayan hem de işverene doğrudan katkı sağlıyor, işbaşı eğitim programları sayesinde işverenlerin nitelikli eleman bulma ihtiyacı karşılanıyor, bu kapsamda en az iki çalışanı bulunan işverenlerin işbaşı eğitim teşvikinden faydalanmaya davet ediyoruz. Son olarak İl Müdürlüğümüz ile Ekip Tekstil arasında imzalanan protokol kapsamında, 19.08.2019-19.02.2020 tarihleri arasında 28 kursiyer işbaşı eğitim programı (İEP) “konfeksiyon işçisi” olarak kurs görecektir” dedi.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından programa katılan kişilere 2019 yılında yapılan artışla birlikte günlük 77,71 TL (öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL) ödeme yapılıyor. Faydalanan kişilerin GSS ödemeleri ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.

Şahan, “İşbaşı eğitim programları halen imalat ve bilişim sektörleri için en fazla 6 ay, diğer sektörler için en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır. Daha detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR İl Müdürlüğündeki İş ve Meslek Danışmanları ile görüşülebilir.” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
Halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
9 kazada 18 yaralı
9 kazada 18 yaralı
“Bu proje bölgemiz ve Çorum için çok önemli”
“Bu proje bölgemiz ve Çorum için çok önemli”
Vali Şahin’den Balcı’ya kutlama
Vali Şahin’den Balcı’ya kutlama
Türkay Odabaş’a veda yemeği
Türkay Odabaş’a veda yemeği
Süt ve süt ürünleri istatistikleri açıklandı
Süt ve süt ürünleri istatistikleri açıklandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim