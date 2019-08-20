“İşbaşı eğitim protokolleri” imzalanmaya devam ediliyor

İşverenler tarafından eleman istihdamında iş becerisinin yanında artık iş tecrübesinin de ön planda olması işbaşı eğitim programlarının önemini ortaya koyuyor.

Hayata geçirilen protokoller hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü Ali Şahan, “İşsizlikle mücadelede uygulanan aktif işgücü programları hem iş arayan hem de işverene doğrudan katkı sağlıyor, işbaşı eğitim programları sayesinde işverenlerin nitelikli eleman bulma ihtiyacı karşılanıyor, bu kapsamda en az iki çalışanı bulunan işverenlerin işbaşı eğitim teşvikinden faydalanmaya davet ediyoruz. Son olarak İl Müdürlüğümüz ile Ekip Tekstil arasında imzalanan protokol kapsamında, 19.08.2019-19.02.2020 tarihleri arasında 28 kursiyer işbaşı eğitim programı (İEP) “konfeksiyon işçisi” olarak kurs görecektir” dedi.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından programa katılan kişilere 2019 yılında yapılan artışla birlikte günlük 77,71 TL (öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL) ödeme yapılıyor. Faydalanan kişilerin GSS ödemeleri ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.

Şahan, “İşbaşı eğitim programları halen imalat ve bilişim sektörleri için en fazla 6 ay, diğer sektörler için en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır. Daha detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR İl Müdürlüğündeki İş ve Meslek Danışmanları ile görüşülebilir.” dedi. (Haber Merkezi)