Isbanak’tan anlamlı bağış

Çorum’un tanınmış esnaflarından Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki Ayça Ticaret sahibi Ali Özgür Isbanak, “Çocuklarımız Zor Geçecek Kara Kışta Üşümesinler” sloganıyla merhum babası, annesi ve ablası hayrına 10 öğrenciye kışlık kaban ve bot bağışı yaptı.

Ayça Mobilya Beko Bayii Ali Özgür Isbanak, geçmiş yıllarda vefat eden babası Hüseyin, annesi Satı ve 6 Ocak 2021’de kaybettiği ablası Menevşe Isbanak adına Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde ihtiyaç sahibi 5 kız ve 5 erkek öğrenciye kışlık bot ve mont alarak aile bütçelerine katkı sağladı.

Yardımlarını okul idarecilerine teslim edene Isbanak, “Bugünler millet olarak dayanışma içinde olacağımız zor günler. Bu sıkıntıların üstesinden birlik beraberlikle geleceğimize inanıyorum. İmkanı olan tüm hemşehrilerimizi ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kışlık yardımında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

