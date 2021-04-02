İşadamı virüse yenik düştü

İstanbul'da faaliyet gösteren Türkiye'nin en önemli elektrik proje firmalarından HB Elektrik kurucusu Çorumlu Bayram Ekici (56) hayatını kaybetti.

İstanbul'da bir hastanede kovid-19 tedavisi gören Ekici, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekici'nin Mecitözü ilçesinin Geykoca Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kocaeli Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği bölümü mezunu olan işadamı Bayram Ekici, öğrencilere olan ilgisi ve verdiği burslarla tanınıyordu. Evli ve 3 çocuk babası Ekici'nin İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)