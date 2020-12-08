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İş sağlığı ve güvenliği personeline teşekkür

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kurum bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği personeline teşekkür belgesi verdi.

Güncel 08.12.2020, 22:30
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İş sağlığı ve güvenliği personeline teşekkür

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVİD-19 ile topyekün başlatılan mücadele kapsamında okullarda “Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Belgelendirme Programı” kapsamında uygulanan “Okulum Temiz” belgelendirme çalışmalarına katkı sağlayan İş Güvenliği ve Sağlığı birim personeline Yakup Sarı tarafından teşekkür edildi.

Çorum’un tüm okullarının ‘Okulum Temiz’ belgesi için başvuru yaptığını hatırlatarak İSG birimine özverili çalışmaları için teşekkür eden ve ülkede yüzde 100 başvuruya ulaşan sayılı illerden olduğumuzu söyleyen Yakup Sarı, “Şimdi ki hedefimiz ise bütün okullarımızın Okulum Temiz Belgesi alarak öğrencilerimize daha hijyenik ve güvenilir bir okul ortamı sunmak. İnanıyorum ki tüm çalışma arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz ile biz bunun üstesinden geleceğiz” dedi.

(Nurdan AKBAŞ)

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