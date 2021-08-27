“İş sağlığı ve güvenliği kültürünü topluma aşılayacağız”

Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan proje kapsamında Çorum’da MİSGEP Maden Sektörü İstişare toplantısı düzenlendi. Maden işyerlerinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi için hazırlanan proje Çorum’da kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, sanayiciler ve akademik camiayı biraraya getirdi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması için organize edilen toplantı önceki gün Anitta Otel’de yapıldı.

Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve MİSGEP Takım Lideri Gökhan Güler başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemine değinildi.

İş sağlığı ve güvenliği alanında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğine katkı sağlayan ve işverenlerin bu alanda alanında daha da bilinçlendirilmesini amaçlayan toplantıda hem madencilik hem de diğer çok tehlikeli sektörlere yönelik dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği uygulama örnekleri, madencilik ve idari para cezalarına ilişkin yasal yükümlülükler, iş kazası sonrası tazminatlar, sendikalaşmanın İSG’ye etkisi, sektördeki en yaygın meslek hastalıklarından birisi olan pnömokonyoz hastalığı, iş kazalarını önlemenin maliyeti ve faydaları gibi konular hakkında bilgi verilerek katılımcıların görüşleri alındı. Projenin “teknik destek”, “finansal destek ve rehberlik” ve “hibe programı” olmak üzere 3 bileşenden oluştuğu ve bütçesinin yaklaşık 17,6 milyon Euro olduğu belirtilen toplantıda proje kapsamında sektöre sağlanacak hibeler hakkında da bilgi sunuldu.

Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Tamer Orhan iş sağlığı ve güvenliği konusunda değindi. Vali Yardımcısı Orhan, “Bizim geleneklerimiz insanı merkeze alır. İnsanı önemser, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile şekillenir. Bu düstur iş sağlığı ve güvenliğinde de insanı merkeze alır. Çalışanın sağlığı, güvenliği bizlere emanet. Çalışanın çalışma koşullarını iyileştirmek onlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak bu açıdan son derece önemlidir” diyerek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

“İŞ SAĞLIĞI KÜLTÜRÜ

TOPLUMA YAYILMALI”

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise proje ile çalışma hayatında ve hayatın tüm alanlarında herkesin ortak paydada buluşabileceği bir konu olan iş sağlığı ve güvenliği konusunun ele alınacağını dile getirdi.

Projenin sadece madencilik sektöründe değil, çıktıları itibariyle tüm çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesine zemin hazırlayacağını anlatan Uzunkaya sözlerini şöyle sürdürdü: “İşverenlerimize yönelik gerçekleştireceğimiz bu eğitim programımızın, işverenlerimiz, çalışanlarımız, üniversitemiz, kamu kurumlarımız ve STK’larımız ile daha sıkı iş birliklerine vesile olmasını diliyor, toplantıya göstermiş olduğunuz ilgi ve alakalarınızdan dolayı katılımcılara teşekkür ediyorum. Çorum’da yapılan toplantının, içeriğinin insan sağlığı olması dolayısıyla en önemli toplantı olduğu açıktır. En önemli olduğunu şu göstergeler bizlere söylüyor ki dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi sürecinde 4 milyon 350 bin kişi hayatını kaybetmişken, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirlerin yeterince ve zamanında alınmaması dolayısıyla dünyada her yıl 2 milyon 780 bin kişi iş kazası ve meslek hastalığına bağlı olarak hayatını kaybediyor.

Pandemide kaybettiğimiz insan sayısından fazlasını iş sağlığı ve güvenliğini yeterince dikkate almamamız, yeterince farkında olamamamız dolayısıyla iş kazası ve meslek hastalıklarından dolayı kaybediyoruz. Halbuki meslek hastalıklarının tamamını, iş kazalarının ise %98’ini önlememiz mümkün. İş sağlığı ve güvenliği dediğimizde ölümün ve hastalığın değil, sağlığın, güvenliğin çalışanın iyilik halinin akla gelmesi gerekir. Biz İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalığı zirveye çıkarmaya kararlıyız. Hep birlikte, iş birlikleriyle, etkinliklerle, projelerle bu kültürü 84 milyona aşılayacağız” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ-Süleyman ERDEN)

