İş sağlığı ve güvenliği için İspanya’ya gezi düzenlendi

Hitit Üniversitesi’nin yürütücülüğünde, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi eksikliklerinden kaynaklanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla başlatılan “İnsana Yakışır Hayat İçin İnsana Yakışır İş Projesi” kapsamında, 9-11 Aralık 2021 tarihleri arasında İspanya/Madrid'e gerçekleştirilen çalışma ziyaretine Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut İlgü katıldı.

AB üyesi ülkelerde İSG konusundaki farklı yaklaşımları, en iyi uygulamaları görmeyi ve İSG performansının iyileştirilmesini hızlandırmayı amaçlayan gezide, Madrid’deki Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu ve Türk İspanyol Ticaret Odası ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ile bir araya gelindi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut İlgü, Çorum sanayisi ve sektörleri hakkında sunum yaparak bilgiler aktardı.

(Haber Merkezi)

