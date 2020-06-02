İş makinesi operatörü serbest bırakıldı

Bilindiği gibi geçtiğimiz Cumartesi günü Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak’ta meydana gelen üzücü kazada Adem Ç. yönetimindeki iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına çarparak ölümüne neden olmuştu.

Kazanın ardından genç kadın Mecitözü’nün Köprübaşı köyünde son yolculuğuna uğurlanırken, iş makinesi operatörü Adem Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen iş makinesi operatörü Adem Ç, savcılığın “tutuklama” talebine rağmen çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Haber Merkezi)