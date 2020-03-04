“İş kurslarına katılan 24609 kursiyer sertifika aldı”

Çorum Merkez ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından il merkezi, ilçe ve köylerde son bir yıl içinde 46 Alanda 3203 tane kurs açıldığını, açılan bu kurslara 20162’si erkek, 36861’i bayan olmak üzere toplam 57023 kişinin kursiyer olarak katıldığını belirten Devrez, bu kursların: Ahşap Teknolojileri, Aile ve Tüketici Bilimleri, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojileri, Bahçecilik, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Din Öğretimi, El Sanatları Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Geleneksel Oyunlar ve Zekâ Oyunları, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Güvenlik Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri, Havacılık, Hayvan Yetiştiriciliği, İnşaat Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Kuyumculuk Teknolojisi, Madencilik ve Maden Çıkarma, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Müzik Aletleri Yapımı, Müzik ve Gösteri Sanatları, Okuma Yazma, Ormancılık, Öğretmenlik ve Öğretim, Pazarlama ve Perakende, Sağlık, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam Teknolojisi, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık, Spor, Tarım Teknolojileri, Tekstil Teknolojileri, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Ulaştırma Hizmetleri, Yabancı Diller, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanlarında olduğunu kaydetti. Devrez açıklamasında açılan kurslara katılan kursiyerlerden 9277 erkek ve 15332 bayan olmak üzere toplam 24609 kursiyerin sertifika aldığını belirtti. (Erkan BAYATLI)