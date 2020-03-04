Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
110785
ALTIN
319.817
DOLAR
6.0756
STERLİN
7.8181
EURO
6.7617

“İş kurslarına katılan 24609 kursiyer sertifika aldı”

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Devrez, İl kapsamında halk eğitim merkezlerinde hangi branşlarda ne kadar kursiyer yetiştirildiği, hangi branşlarda kadın ve erkek olmak üzere ne kadar sertifika verildiği ile ilgili önerge doğrultusunda komisyon üyeleri olarak hazırladıkları rapor hakkında bilgi verdi.

“İş kurslarına katılan 24609 kursiyer sertifika aldı”

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Devrez, İl kapsamında halk eğitim merkezlerinde hangi branşlarda ne kadar kursiyer yetiştirildiği, hangi branşlarda kadın ve erkek olmak üzere ne kadar sertifika verildiği ile ilgili önerge doğrultusunda komisyon üyeleri olarak hazırladıkları rapor hakkında bilgi verdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 22:49
“İş kurslarına katılan 24609 kursiyer sertifika aldı”

Çorum Merkez ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından il merkezi, ilçe ve köylerde son bir yıl içinde 46 Alanda 3203 tane kurs açıldığını, açılan bu kurslara 20162’si erkek, 36861’i bayan olmak üzere toplam 57023 kişinin kursiyer olarak katıldığını belirten Devrez, bu kursların: Ahşap Teknolojileri, Aile ve Tüketici Bilimleri, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojileri, Bahçecilik, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Din Öğretimi, El Sanatları Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Geleneksel Oyunlar ve Zekâ Oyunları, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Güvenlik Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri, Havacılık, Hayvan Yetiştiriciliği, İnşaat Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Kuyumculuk Teknolojisi, Madencilik ve Maden Çıkarma, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Müzik Aletleri Yapımı, Müzik ve Gösteri Sanatları, Okuma Yazma, Ormancılık, Öğretmenlik ve Öğretim, Pazarlama ve Perakende, Sağlık, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam Teknolojisi, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık, Spor, Tarım Teknolojileri, Tekstil Teknolojileri, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Ulaştırma Hizmetleri, Yabancı Diller, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanlarında olduğunu kaydetti. Devrez açıklamasında açılan kurslara katılan kursiyerlerden 9277 erkek ve 15332 bayan olmak üzere toplam 24609 kursiyerin sertifika aldığını belirtti. (Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
Çorum polisinden suç örgütüne operasyon
Çorum polisinden suç örgütüne operasyon
Valilikten 'korona virüs' açıklaması: “Hastadan gönderilen testler negatif çıktı”
Valilikten 'korona virüs' açıklaması: “Hastadan gönderilen testler negatif çıktı”
“Kadına daha fazla destek”
“Kadına daha fazla destek”
Alapala’dan bilimsel bir çalışmaya önderlik sözü
Alapala’dan bilimsel bir çalışmaya önderlik sözü
“Kadın daima önceliğimiz ”
“Kadın daima önceliğimiz ”
Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Cumartesi günü anılıyor
Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Cumartesi günü anılıyor

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim