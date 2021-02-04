İŞ-KUR’dan SMMMO’ya iadeyi ziyaret

İŞKUR Müdürü Tuzcu beraberindeki Şube Müdürü Ercan Aktepe ile birlikte SMMMO’ya iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette SMMMO Başkanı Ali Can Doğan ile birlikte Başkan Yardımcısı Zehra Demir, Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu üyesi Türkay Yücel de hazır bulundu.

SMMMO Başkanı Doğan, ziyaret nedeniyle Tuzcu’ya teşekkür ederek görevinde başarı dileklerini iletti.

(Haber Merkezi)