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İŞ-KUR’dan SMMMO’ya iadeyi ziyaret
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görevine kısa bir süre önce başlayan Levent Tuzcu, Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’na (SMMMO) iadeyi ziyarette bulundu.
Güncel 04.02.2021, 19:49
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İŞKUR Müdürü Tuzcu beraberindeki Şube Müdürü Ercan Aktepe ile birlikte SMMMO’ya iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette SMMMO Başkanı Ali Can Doğan ile birlikte Başkan Yardımcısı Zehra Demir, Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu üyesi Türkay Yücel de hazır bulundu.
SMMMO Başkanı Doğan, ziyaret nedeniyle Tuzcu’ya teşekkür ederek görevinde başarı dileklerini iletti.
(Haber Merkezi)
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